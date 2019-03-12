رياضة | بنفيكا يتعثر أمام بيلينينسيش في الدوري البرتغالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنفيكا يتعثر أمام بيلينينسيش في الدوري البرتغالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط بنفيكا متصدر الدوري البرتغالي في فخ التعادل الإيجابي (2-2) وسط جمهوره مع بيلينينسيش، في ختام منافسات الجولة الـ25 من البطولة.

وخلال المباراة التي جمعت الفريقين الليلة بملعب النور في العاصمة لشبونة، تقدم أصحاب الأرض أولا عن طريق اللاعب جوناس (ق55)، قبل أن يهدي نونو كويليو لاعب الضيوف الهدف الثاني لبنفيكا بعد أن وضع الكرة بالخطأ في مرمى فريقه (ق65).

لكن بعدها بثلاث دقائق بالضبط وتحديدا في (ق68) انتفض بيلينينسيش وسجل ديوجو فيانا هدف تقليص الفارق، قبل أن يزور زميله كيكاس بعدها بدقيقتين (ق70) شباك أصحاب الأرض محرزا هدف التعادل للضيوف.

بهذا التعادل يتقاسم الفريقان نقاط المباراة بواقع نقطة لكل منهما، بحيث يرفع بنفيكا رصيده إلى 60 نقطة في الصدارة وبفارق الأهداف عن وصيفه بورتو، كما حصل بيلينينسيش على نقطة ليصبح في جعبته 37 نقطة في المركز السابع من جدول الدوري البرتغالي.