رياضة | رونالدو في مهمة إنقاذ حلم الكرة الذهبية أمام أتلتيكو مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو في مهمة إنقاذ حلم الكرة الذهبية أمام أتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستقبل يوفنتوس الثلاثاء نظيره أتلتيكو مدريد في إياب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، في مباراة مصيرية لليوفي، وذلك بعد خسارته ذهابًا بهدفين دون رد، واقترابه من توديع البطولة الأعرق على صعيد القارة العجوز مبكرًا.

وتعاقد اليوفي الصيف الماضي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من أجل مساعدة الفريق على التتويج باللقب الأوروبي الغائب عن خزائن البيانكونيري منذ موسم 1995- 1996، حيث خسر اليوفي بعدها المباراة النهائية 5 مرات.

ولم يقدم النجم البرتغالي المستوى المنتظر منه في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، فعلى الرغم من تسجيله 19 هدفًا في الدوري الإيطالي يحتل بهم المركز الثاني في قائمة الهدافين، إلا أنه لم يسجل سوى هدفا واحدا في البطولة الأوروبية هذا الموسم، كان في شباك مانشستر يونايتد في دور المجموعات، في اللقاء الذي خسره اليوفي على ملعبه بنتيجة 2-1.

ويأمل النجم البرتغالي في إنقاذ موسمه الأوروبي، حيث لم يسبق وأن سجل هدفا واحدا في نسخة من دوري أبطال أوروبا منذ موسم 2005- 2006، عندما فشل في تسجيل أي هدف مع مانشستر يونايتد في البطولة التي ودعها الشياطين الحمر من الدور الأول.

ويتصدر كريستيانو رونالدو قائمة الهدافين التاريخيين لدوري أبطال أوروبا برصيد 121 هدفًا، وعلى مدار المواسم الماضية، توج بلقب الهداف 6 مرات، وهناك مرة تساوى فيها مع نيمار وليونيل ميسي، لكن اليويفا اختار ميسي بسبب تفوقه في عدد التمريرات الحاسمة وكان ذلك في عام 2015.

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وتوج رونالدو بلقب الهداف للمرة الأولى في موسم 2007- 2008 مع مانشستر يونايتد برصيد 8 أهداف، وفي موسم 2012- 2013 برصيد 12 هدفًا.

كما توج بلقب الهداف في نسخة 2013- 2014 برصيد 17 هدفًا، كما تصدر قائمة الهدافين في موسم 2015- 2016 برصيد 16 هدفًا، وفي موسم 2016- 2017 برصيد 12 هدفًا، وأخيرًا الموسم الماضي برصيد 15 هدفًا.

وأنهى رونالدو موسم 2006- 2007 برصيد 3 أهداف، وموسم 2008- 2009 برصيد 4 أهداف، وسجل 7 أهداف في موسم 2009- 2010، وأحرز 6 أهداف في موسم 2010- 2011، و10 أهداف في موسم 2011- 2012.

ولا يتوقف الأمر مع رونالدو عند هذا الحد، فدائمًا ما ساهمت أهداف رونالدو في تتويجه بالكرة الذهبية، ففي المرات الخمس التي توج بها رونالدو بالكرة الذهبية أعوام 2008 و2013 و2014 و2016 و2017، توج بلقب هداف دوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع في حال ودع يوفنتوس غدًا دوري أبطال أوروبا مبكرًا، أن يفقد رونالدو مبكرًا حظوظه في الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم للمرة السادسة، وهو الأمر الذي يحاول تفاديه النجم البرتغالي غدًا، من خلال إنقاذ مسيرة اليوفي الأوروبية، وإنقاذ حظوظه في الفوز بالجوائز الفردية هذا العام.