رياضة | الشوربجي ومؤمن ينأهلان ربع نهائي بطولة كناري وارف للإسكواش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشوربجي ومؤمن ينأهلان ربع نهائي بطولة كناري وارف للإسكواش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح المصريان محمد الشوربجي، وطارق مؤمن، في بلوغ ربع نهائي بطولة كناري وارف للإسكواش، التي تستضيفها لندن حتى 15 مارس الجاري، وذلك بعدما هزم الأول (حامل لقب البطولة) منافسه الإسباني بورجا جولان بنتيجة 2-1، والثاني نظيره الألماني رفائيل كاندرا بذات النتيجة في دور الـ16.

ومن المنتظر أن يواجه محمد الشوربجي، الإنجليزي جيمس ويلتسروب، في ربع النهائي، بعدما تغلب الأخير على شقيق الأول مروان الشوربجي، بنتيجة 2-1، في دور ثمن النهائي.

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وسيواجه طارق مؤمن، في ربع النهائي منافسه الأسترالي ريان كاسكيلي.

جدير بالذكر أن بطولة كناري وارف للإسكواش، تعد من فئة البطولات الذهبية، حيث يصل مجموع جوائزها 100 ألف دولار.