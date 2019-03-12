رياضة | تصريح ناري من جوارديولا قبل مواجهة مانشستر سيتي وشالكة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح ناري من جوارديولا قبل مواجهة مانشستر سيتي وشالكة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز بيب جوارديولا، بلقب دوري أبطال أوروبا مرة واحدة كلاعب، ومرتين كمدرب مع برشلونة، لكن فريقه الحالي مانشستر سيتي، لم يُتوج باللقب بعد، ما دعا المدرب للقول إن بطل إنجلترا لا يزال "مراهقا" في هذه المسابقة القارية.

وفاز سيتي 3-2، خارج أرضه على شالكه الألماني في ذهاب دور الـ16 بدوري الأبطال، وسيخوض لقاء الإياب في ستاد الاتحاد، غدا الثلاثاء، لكن جوارديولا لا يفكر بشكل مبكر في إمكانية المنافسة على اللقب.

وقال جوارديولا للصحفيين، اليوم الإثنين "يمكن أن نقطع خطوة إضافية هذا الموسم لكن الفريق يحتاج إلى 20 أو 30 عاما".

وتابع "لا يمكن أن ننكر أنه إذا وصلنا إلى مراحل متقدمة في هذه البطولة فإن ذلك سيعد بمثابة خطوة إضافية، لكن أعتقد أنه عند المقارنة مع فرق أخرى لا يمكن أن يكون النجاح مرة واحدة كافيا. نحن مراهقون في هذه المسابقة".

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ورغم أن نتيجة الذهاب تمنح سيتي أفضلية للظهور في دور الثمانية، فإن جوارديولا حذر من الاسترخاء أو الشعور بسهولة التأهل.

وقال المدرب بعد خروج ريال مدريد حامل اللقب، وباريس سان جيرمان من أياكس أمستردام ومانشستر يونايتد، رغم فوزهما خارج الأرض ذهابا "إنها 90 دقيقة من العمل الشاق ولا تزال أمامنا مهمة يجب أن نؤديها".

ورفض جوارديولا، متصدر الدوري الإنجليزي، وضع أي ضغوط على لاعبيه لإحراز اللقب.

وقال لاعب برشلونة السابق "الفرق التي خرجت من دور المجموعات كانت تملك الرغبة أيضا. إذا لم تفز يمكن محاولة الفوز الموسم المقبل".

وأضاف "لا أشعر بهذا النوع من الضغط للفوز باللقب. تشيلسي قضى فترة طويلة قبل أن يحرز اللقب (للمرة الوحيدة في 2012). يرغب الجميع في الفوز لكني لا أشعر بالضغط".