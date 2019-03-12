رياضة | الزمالك يشكو قناة الأهلي والقيعي للهيئة الوطنية للإعلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يشكو قناة الأهلي والقيعي للهيئة الوطنية للإعلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عزم رئيس نادي الزمالك، على التقدم بشكوى للهيئة الوطنية للإعلام ضد قناة الأهلي وعدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات تلفزيونية: "ما بدر من قناة الأهلي وتصريح شريف عبدالمنعم (لاعب الأهلي السابق) بأنه يتمنى خسارة الزمالك في الكونفدرالية لا يليق".

وواصل: "رسالتي لمكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، هل لا تصنع مثل هذه الأمور فتنة كروية؟ سنتقدم بشكوى ضده".

وتابع: "سنتقدم أيضًا بشكوى ضد عدلي القيعي بعدما صرح أنه يجب عليّ حمل الكفن والاعتراف بالخطأ".

عاجل.. الزمالك يهدد بعدم إذاعة مباراة القمة

هدد رئيس نادي الزمالك بعدم إذاعة مباراة القمة المقبلة بين القطبين المقرر لها يوم 30 مارس الجاري.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية: "لن نذيع مباراة القمة المقبلة إلا عندما يحصل الزمالك على مبلغ 85 مليون جنيه قيمة المستحقات من حقوق البث".

وأوضح رئيس الزمالك أنه لا يريد حدوث أزمة، ولكنه يريد أيضا الحصول المستحقات المتأخرة"

ويستعد الزمالك لمواجهة نصر حسين داي المقرر له يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الاخيرة من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.