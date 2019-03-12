رياضة | أول طلب من زيدان بعد عودته لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول طلب من زيدان بعد عودته لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إسبانية عن تخطيط زيدان مدرب ريال مدريد للتعاقد مع صفقات محددة لتدعي صفوف الملكي بعد الموسم الكارثي الذي جاء بعد رحيله في الصيف الماضي.

ووفقاً لأورتيغا عبر الأوندا سيرو فأن الفرنسي زين الدين زيدان سيحاول جلب أحد ثنائي خط وسط منتخب فرنسا نجولو كانتي لاعب تشيلسي أو بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد.

ويحتاج زيدان لتعزيز خط وسط الملكي تحسباً لرحيل توني كروس أو لوكا مودريتش بعد مستواهم السيئ في الموسم الحالي، فيما يريد الفرنسي ضخ دماء جديدة في الفريق.

وكانت إدارة ريال مدريد قد تعاقدت مع زيدان لقيادة الفريق الكروي الأول بعد أن ساءت الأحوال داخل غرفة تبديل الملابس تحت قيادة سانتياجو سولاري.

كما خرج ريال مدريد من بطولة دوري أبطال أوروبا على يد آياكس أمستردام في دور الستة عشر كما خرج من كأس الملك بعد الهزيمة أمام برشلونة.

ريال مدريد يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية