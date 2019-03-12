اونلاين | yalla shoot الاهلي وباختاكور بث مباشر .. مشاهدة مباراة الاهلي وباختاكور اليوم لايف Youtube يلا شوت الجديد

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باختاكور Vs الأهلي السعودي. البطولة : دوري أبطال آسيا (دور المجموعات - الجولة الثانية). القنوات الناقلة : بي ان سبورت 3 . الملعب : باختاكور المركزي . المعلق : أحمد البلوشي . موعد المباراة : Advertisements في تمام الساعة الــ 4:00 مساءاً بتوقيت السعودية . في تمام الساعة الــ 3:00 مساءاً بتوقيت مصر . في تمام الساعة الــ 3:00 مساءاً بتوقيت فلسطين . في تمام الساعة الــ 3:00 مساءاً بتوقيت الأردن. في تمام الساعة الــ 3:00 مساءاً بتوقيت سوريا . في تمام الساعة الــ 3:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

يقدم موقع يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الاهلي السعودي وباختاكور الاوزبكي بث مباشر اون لاين اليوم 12-03-2019 دوري أبطال آسيا يواجه الاهلي السعودي نظيرة نادي باختاكور الأوزباكستاني في اطار الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال أسيا والمباراة تقام علي ارضية ملعب باختاكور المركزي وذلك بقيادة الحكم محمد تقي الجعفري ويدخل أهلي جدة بروح معنوية مرتفعة بعد الفوز الثمين علي ضيفة السد القطري في الجول الاولي من تلك البطولة وهو ما سيساعدة في العبور من الفريق الاوزبكي في جولت الملكي الثانية في دور المجموعات ، ولعل ابرز ما ورد الينا علي لسان المدرب خورخي فوساتي مدرب اهلي جدة هو تركيزة علي الوصول الي صدارت المجموعة في بطول دوري أبطال اسيا واشار الي ان المستضيف ذات صلابة دفاعية ولكنه قام بعمل جدوي ودرس نقاط الضعف لدي فريق باختاكور.