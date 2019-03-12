اونلاين | يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وباختاكور اليوم الثلاثاء 12-3-2019 في دوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وباختاكور اليوم الثلاثاء 12-3-2019 في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم موقع يلا شوت الجديد خدمة مشاهدة مباراة الاهلي وباختاكور الأوزبكي بث مباشر يوتيوب، في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا، حيث يقع الفريقان ضمن المجموعة الرابعة بجانب كلًا من السد القطري وبيرسبوليس الإيراني، ويدخل الأهلي السعودي المباراة منتعشًا بفوزه في مباراة الجولة الأولى على فريق السد القطري بهدفين نظيفين سجلهما المهاجم السوري "عمر السومة" في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على أرضية ملعب "الجوهرة المشعة" بجدة.

ينما يدخل فريق باختاكور الأوزبكي مواجهة الأهلي بعد تعادله خارج أرضه في مباراة الجولة الأولى مع فريق بيرسبوليس الإيراني بهدف لكل شبكة، مباراة في غاية الأهمية للأهلي السعودي الذي يسعى لتحقيق الانتصار الثاني في البطولة ومواصلة تصدره للبطولة واقترابه أكثر من الصعود إلى دور الـ16، يُذكر أن آخر مواجهة جمعت بين الفريقين كانت في دور المجموعات من نفس البطولة عام 2005، واستطاع الأهلي الفوز في السعودية بثلاثية نظيفة، بينما فاز باختاكور في مباراة العودة بنتيجة 2-1.

توقيت مباراة الأهلي وباختاكور

من المقرر أن يقام اللقاء في الأوقات التالية: 4:00 مساءً بتوقيت السعودية، 3:00 مساءً بتوقيت مصر، 3:00 مساءً بتوقيت فلسطين، 3:00 مساءً بتوقيت الأردن، 3:00 مساءً بتوقيت سوريا، 3:00 مساءً بتوقيت لبنان، 3:00 مساءً بتوقيت العراق، 3:00 مساءً بتوقيت السودان، 4:00 مساءً بتوقيت اليمن، 3:00 مساءً بتوقيت ليبيا، 2:00 مساءً بتوقيت تونس، 2:00 مساءً بتوقيت الجزائر، 2:00 مساءً بتوقيت المغرب، 5:00 مساءً بتوقيت الإمارات، 4:00 مساءً بتوقيت البحرين، 5:00 مساءً بتوقيت سلطنة عُمان، 4:00 مساءً بتوقيت الكويت، 4:00 مساءً بتوقيت قطر، 1:00 مساءً بتوقيت موريتانيا، 4:00 مساءً بتوقيت جزر القمر، 1:00 مساءً بتوقيت جرينتش GMT.