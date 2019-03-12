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الامارات | المنتخب الأولمبي يكسب طاجيكستان ودياً استعداداً لتصفيات آسيا

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منصور السندي - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم على نظيره منتخب طاجيكستان بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الاثنين على استاد شباب الأهلي في ختام معسكره المحلي ضمن تحضيراته لتصفيات كأس آسيا تحت 23 عاما المقررة في الشهر الجاري المؤهلة لنهائيات كأس آسيا في تايلاند التي تؤهل بدورها لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية المقررة في العاصمة اليابانية طوكيو في 2020،

وسجل هدفي الفوز للمنتخب الأولمبي كل من زايد العامري" 75 " من ركلة جزاء وراشد خلفان " 88”.

ومنح الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب ماسيج سكورزا الفرصة لـ 18 لاعبا للمشاركة في المباراة للوقوف على مدى جاهزيتهم، علما أن المنتخب سيحصل على راحة قصيرة لمدة ثلاثة أيام يستأنف بعدها معسكره الداخلي مجددا استعدادا للسفر الى السعودية 20 الجاري للمشاركة في التصفيات الآسيوية.

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يذكر ان المنتخب يلعب في تصفيات كأس آسيا التي تقام خلال الفترة من 22 الى 26 الجاري ضمن المجموعة الرابعة التي تضم الى جانبه منتخبات السعودية ولبنان والمالديف، إذ يستهل المنتخب مشواره في التصفيات بلقاء منتخب لبنان يوم 22 الجاري، فيما يواجه المالديف يوم 24 ويختتم مشواره بمواجهة المنتخب السعودي يوم 26 من ذات الشهر.

من جانبه أكد مدير المنتخب جمال بوهندي أن المنتخب ظهر بمستوى فني متطور، مشيرا الى أن هناك عددا من اللاعبين قاتلوا خلال المباراة من اجل حجز أماكنهم في القائمة الأساسية التي سيخوض بها المنتخب التصفيات المقبلة.

وقال بوهندي في تصريحات صحافية عقب المباراة" اللاعبون خاضوا المباراة بجدية ورغبة كبيرة في تحقيق نتيجة إيجابية تسهم في رفع الروح المعنوية قبل التصفيات المرتقبة".

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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