الامارات | الاتحاد الآسيوي يلغي احتكار «بي إن سبورت» القطرية للبطولات في السعودية

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الآسيوي يلغي احتكار «بي إن سبورت» القطرية للبطولات في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر الاتحاد السعودي لكرة القدم بياناً رسمياً يفيد بتلقيه خطاباً من نظيره الآسيوي، أعلن فيه الأخير إلغاء احتكار قنوات «بي إن سبورت» القطرية لحقوق نقل مباريات بطولات القارة الآسيوية في السعودية.

وقال الاتحاد السعودي في بيان له، إن نظيره الآسيوي اتخذ هذا القرار "بناء على ما أطلع عليه من مخاطبات وأسباب قانونية تضمنت عدم قانونية بث «بي إن سبورت» في المملكة للمخالفات القانونية والنظامية الجسيمة التي ارتكبتها وعدم قدرتها على استخراج التراخيص اللازمة للوفاء بالتزاماتها تجاه نقل مسابقات الاتحاد الآسيوي للمتابعين والمشاهدين في المملكة".

وأكد الاتحاد السعودي في بيانه إن نظيره الآسيوي أبلغه أن نقل المباريات التي ستلعب في المملكة سيتحول إلى منصات الاتحاد الآسيوي ابتداء من مباراة الهلال والدحيل، اليوم على أن تلتزم السعودية بتوفير طاقم النقل المصاحب.

ورحب الاتحاد السعودي بالقرار، معتبرا أنه يأتي في مصلحة المشاهد، ومتهما القناة القطرية بإدخال السياسة بعملية نقل المباريات.

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وتابع البيان: "الاتحاد السعودي لكرة القدم وهو يعلن هذا القرار العادل من الاتحاد الآسيوي فإنه يهيب بجميع الاتحادات الدولية لاتخاذ إجراءات وقرارات مماثلة تسهم في المحافظة على نشر اللعبة وتقديمها لمتابعيها بعيدا عن استخدامها لأغراض سياسية لا علاقة لها بالرياضة، ونأمل بصورة خاصة اتخاذ إجراءات مماثلة من الاتحادات العربية الشقيقة لضمان رياضة حقيقية تتوافق مع جميع الأعراف والقوانين ومبادئ المنافسة ومحاربة الاحتكار".

وأكد الاتحاد السعودي حرصه واستمراره على العمل مع أصحاب الحقوق والجهات الرسمية لتوفير المنصات النظامية لتمكين المشاهد السعودي والمقيم من الاستمتاع بالمنافسات الرياضية عن كل ما يشوهها.