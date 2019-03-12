شكرا لقرائتكم خبر عن «نزال الأبطال» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الأحساء)

تستعد الهيئة العامة للرياضة في الفترة من 14 إلى 16 مارس الجاري لتنظيم «نزال الأبطال» في نسخته الثانية في متنزه جبل الشعبة بمحافظة الأحساء، بالمنطقة الشرقية، وذلك ضمن «موسم الشرقية» الذي يُعد أول موسم من مواسم السعودية ، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة في عدد من مناطق المملكة، إذ ينتظر أن تنظم الهيئة 8 فعاليات متنوعة في موسم الشرقية لهذا العام.

وستشهد نسخة «نزال الأبطال» لهذا العام مشاركة أفضل الرياضيين الذين تم اختيارهم من جميع أنحاء العالم، إذ تمت دعوة واختيار 12 رياضيا للتنافس في 6 رياضات هي: «التزلج بالعجلات - الدراجات الهوائية الاستعراضية - الدراجات الهوائية - لوح التزلج - الباركور - والتزلج على الماء».

يشار إلى أن نسخة العام الماضي من نزال الأبطال التي أقيمت بمدينة جدة بتنظيم من الهيئة العامة للرياضة تضمنت العديد من ألعاب رياضات المغامرة، وحظيت بحضور جماهيري كبير وصل إلى 137 ألف متفرج، وسط أجواء مليئة بالحماس والإثارة. فيما تمثل هذه النسخة الأولى التي تقام في الأحساء، التي تعد موقعا تراثيا فريدا من نوعه ومسجلا في قائمة التراث العالمي.

يذكر أن الهيئة العامة للرياضة ستنظم 8 فعاليات بموسم الشرقية، ومن المتوقع أن تحظى بإقبال كبير ومتابعة من الزوار كافة والمهتمين.