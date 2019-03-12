شكرا لقرائتكم خبر عن الإساءة لعموري ومبخوت تغرّم إعلاميا مشهورا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد سعود (الرياض)

علمت "الخليج 365" أن محكمة «الجنح» في العاصمة الإماراتية أبوظبي أصدرت أمس (الإثنين)، قرارا بتغريم إعلامي إماراتي مشهور بدفع ربع مليون درهم؛ لإساءته للاعبين من أبناء وطنه هما عمر عبدالرحمن، وشهرته «عموري»، وعلي مبخوت، عبر حسابه في «تويتر» قبل عام.

وتأجلت القضية في وقت سابق حتى يقدم المتهم دفاعه، على رغم أن المجني عليهما تقدما بلائحة ادعاء مدني ضده، كون ما قام به يندرج تحت قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، التي تصل عقوبتها إلى السجن والغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

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ووجهت النيابة العامة في أبوظبي، بناء على طلب محامي اللاعبين، تهمة القذف والسب إلى المدعى عليه (الإعلامي) بسبب تغريداته عبر موقع «تويتر»، وتمثل جريمة بحق موكليه يعاقب عليها القانون الإماراتي.

وبدأت القضية حينما تقدم محامي اللاعبين بشكوى إلى مكتب النائب العام، الذي أحال القضية بعد التحقيقات إلى المحكمة، كونه قام بسب وقذف اللاعبين، وأسند لهما واقعة من شأنها أن تجعلهما محلا للعقاب والازدراء من قبل الآخرين.

وكتب الإعلامي تغريدات عبر حسابه الرسمي في «تويتر» موجهة إلى اللاعبين بعد خسارة منتخب بلاده نهائي كأس «خليجي 23» الأخيرة في الكويت قبل عام من الآن، اتهمهما فيها بقضاء سهرات خارجية تسببت في خسارة منتخب بلاده الكأس، ما جعل اللاعبين يتقدمان بشكاوى للجهات المختصة في بلادهما لمحاسبة الإعلامي على عباراته التي وصلت إلى القذف والسب في حقهما.