شكرا لقرائتكم خبر عن 200 لاعب في دولية حائل للشطرنج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (حائل)

وصل عدد اللاعبين المتقدمين للمشاركة في بطولة حائل الدولية للشطرنج إلى 200 لاعب ولاعبة من 17 دولة في ظل المكافآت المالية الضخمة التي تم رصدها لأبطال البطولة، التي تصل إلى 150 ألف ريال. وستقام بطولة حائل الدولية خلال الفترة من 14 إلى 18 مارس الجاري بفندق ميلينيوم حائل، برعاية من أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، وبتنظيم مشترك بين الاتحاد السعودي للشطرنج وغرفة حائل التجارية.

وكان رئيس الاتحاد السعودي للشطرنج رامي الطاسان أعلن تشكيل لجان منظمة بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للشطرنج سعيا لاستضافة مميزة لهذا المحفل الشطرنجي الكبير الذي تستضيفه المملكة، بمشاركة عدد كبير من نجوم العالم.

من جهته، كشف أمين عام الاتحاد السعودي للشطرنج عبدالرحمن الصبحي تلقيهم في اتحاد الشطرنج السعودي عشرات الطلبات للمشاركة من نجوم اللعبة على مستوى اللعبة خلال الفترة الماضية، وهذا ما سيزيد من قيمة البطولة التسويقية والفنية لجميع اللاعبين الباحثين عن الاحتكاك والفائدة مع لاعبين من مستوى مرتفع. وقال: «حتى الآن تلقينا اعتماد مشاركة 14 أستاذا دوليا إلى جانب 9 أستاذات دوليات، مع عدد من الأسماء البارزة مثل النجم المصري أحمد عدلي المصنف ثانيا في القارة الأفريقية، والصيني وانق هو المصنف 30 على مستوى العالم والـ7 آسيويا، والأرميني ساقرسيان قابرييل المصنف 50 على مستوى العالم ومدرب نادي الشارقة، وبشير القديمي المصنف الأول في دولة اليمن، والبلجيكي مالاخادو فاديم المصنف الـ5 في بلجيكا، ومحمد حدوش الـ6 في قارة أفريقيا ومدرب المنتخب السعودي».

وتابع: لا يفوتني أيضا أن أتطرق إلى الجانب النسائي، فهناك عناصر مميزة أعلنت حضورها ومشاركتها في البطولة، كاللاعبة البولندية سوكو مونيكا المصنفة الأولى في بولندا والـ24 عالميا، واللاعبة كورنيتي ديمنتي، واللاعبة ايرينا بولماجا.