شكرا لقرائتكم خبر عن تتويج براعم أحد ببطولة المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة) توج براعم نادي أحد أبطالاً لبطولة أندية المملكة لدرجة البراعم تحت 13 عاماً الفئة الأولى، بعد الفوز على الصفا بهدف دون رد. وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق لاعب أحد عبدالرحمن العامري. وأقيمت المباراة على ملعب نادي أحد، ضمن نهائي تصفيات المملكة للبراعم تحت 13 سنة. وقدم رئيس نادي أحد سعود الحربي مكافآت للاعبين بمناسبة تحقيق البطولة.

توج براعم نادي أحد أبطالاً لبطولة أندية المملكة لدرجة البراعم تحت 13 عاماً الفئة الأولى، بعد الفوز على الصفا بهدف دون رد. وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق لاعب أحد عبدالرحمن العامري. وأقيمت المباراة على ملعب نادي أحد، ضمن نهائي تصفيات المملكة للبراعم تحت 13 سنة. وقدم رئيس نادي أحد سعود الحربي مكافآت للاعبين بمناسبة تحقيق البطولة.

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