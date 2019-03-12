الأهلى يبدأ الاستعداد لمعركة شبيبة الساورة بأبطال أفريقيا اليوم...

جدة - عمرو شويل يبدأ اليوم فريق الكرة بالأهلى اليوم الاستعداد لمباراة شبيبة الساورة الجزائرى المقرر لها السبت المقبل ببرج العرب فى ختام منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، ويتدرب الفريق اليوم باستاد التتش بعد الراحة التى حصل عليها الفريق عقب العودة من الكونغو.

ويعقد لاسارتى المدير الفنى للفريق جلسة مهمة مع لاعبيه للحديث عن الأخطاء التى تكررت فى مباريات الفريق الأخيرة وأبرزها إهدار الفرص أمام مرمى المنافس وكذلك الأخطاء الدفاعية وهى الأمور التى تستوجب حلاً سريعًا من أجل تخطى عقبة الساورة والصعود لدور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا.

فى الشأن ذاته، يدرس لاسارتى إعادة أحمد فتحى لاعب الفريق للتشكيل فى مباراة الساورة بعدما أصبح اللاعب جاهزًا للمشاركة من الناحية الطبية والفنية خاصة أن المباراة قوية وتحتاج خبرات اللاعبين الكبار أمثال فتحى وهو ما سيتضح خلال التدريبات والأيام المقبلة.