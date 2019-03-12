سموحة يستدرج الإسماعيلى ببرج العرب اليوم ببطولة الدورى...

جدة - عمرو شويل يواجه سموحة نظيره الإسماعيلى فى الخامسة والنصف مساء على استاد برج العرب بالإسكندرية فى اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدورى العام فى مواجهة متكافئة للفريقين لاسيما بعد خسارة سموحة من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف وتعادل الاسماعيلى سلبيًا مع طلائع الجيش فى أخر ظهور لهما بالمسابقة .

ويحتل سموحة المركز الثالث عشر برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 13 وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 20 هدفًا وتلقت شباكه 27 هدفًا وما زال لديه مباراتان مؤجلتان فيما يحتل الإسماعيلى المركز التاسع برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى مثلهم وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 19 هدفًا وتلقت شباكه 20 هدفًا وما زال لديه 5 مباريات مؤجلة .

وستكون مباراة الليلة هى الظهور الأول للعميد حسام حسن مديرًا فنيًا لسموحة حيث يسعى لإنقاذ الفريق السكندرى من دوامة النتائج المتراجعة التى تلازمه من بداية الموسم فيما يأمل البلجيكى سيدومير المدير الفنى للإسماعيلى لحصد النقاط الثلاث بعد ضياع حلم التأهل الأفريقى بعد التعادل مع مازيمبى الكونغولى بهدف لكل فريق فى خطة العودة للمربع الذهبى لمصالحة الجماهير الغاضبة .