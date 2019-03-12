موعد مباريات الدورى المصرى اليوم 12-3-2019 والقنوات الناقلة...

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جدة - عمرو شويل تشهد مباريات الدورى المصرى اليوم 12-3-2019، إقامة مباراتين ضمن منافسات الجولة الـ26 للمسابقة، حيث يلتقى فريق الجونة مع الاتحاد السكندرى وسموحة ضد الإسماعيلى.

موعد مباراة الجونة والإتحاد السكندرى

وفى إطار مباريات الدورى المصرى اليوم 12-3-2019 يواجه الجونة نظيره الاتحاد السكندرى فى الثالثة عصر اليوم الثلاثاء على استاد الجونة، فى إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدورى العام فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الجونة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على بتروجيت بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور له بالمسابقة المحلية، فيما فاز الاتحاد السكندرى برباعية مقابل هدفين على نظيره الانتاج الحربى.

ويحتل الجونة المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 8 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 29 هدف وتلقت شباكه 37 هدفا، ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز العاشر برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 10 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 31 هدفا وتلقت شباكه 41 هدفا ومازال لديه مباراة مؤجلة.

وطالب حمادة صدقى المدير الفنى للجونة لاعبيه باستغلال إقامة المباراة على ملعبه لحصد النقاط الثلاث للتقدم فى سباق مراكز جدول الدورى، فيما شدد حلمى طولان المدير الفنى للاتحاد السكندرى على لاعبيه مواصلة النتائج المتميزة بعد رباعية الانتاج الحربى للتخلص من المراكز المتأخرة فى جدول ترتيب المسابقة.

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موعد مباراة سموحة والإسماعيلى

يواجه سموحة الإسماعيلى ضمن مباريات الدورى المصرى اليوم 12-3-2019 فى الخامسة والنصف عصر اليوم الثلاثاء على استاد برج العرب بالإسكندرية فى اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدورى العام، فى مواجهة متكافئة للفريقين فبعد خسارة سموحة من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف وتعادل الإسماعيلى سلبياً مع طلائع الجيش فى آخر ظهور لهما بالمسابقة.

ويحتل سموحة المركز الثالث عشر برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 13 وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 20 هدفا وتلقت شباكه 27 هدفا، ومازال لديه مباراتان مؤجلتان، فيما يحتل الإسماعيلى المركز التاسع برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى مثلهم وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 19 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفا ومازال لديه 5 مباريات مؤجلة.

وستكون مباراة الليلة هى الظهور الأول للعميد حسام حسن مديراً فنياً لسموحة، حيث يسعى لإنقاذ الفريق السكندرى من دوامة النتائج المتراجعة، التى تلازمه من بداية الموسم، فيما يأمل البلجيكى سيدومير المدير الفنى للإسماعيلى لحصد النقاط الثلاث بعد ضياع حلم التأهل الأفريقى بعد التعادل مع مازيمبى الكونغولى بهدف لكل فريق فى خطة العودة للمربع الذهبى لمصالحة الجماهير الغاضبة.

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى

تذاع مباريات الدورى المصرى اليوم 12-3-2019 عبر قناة أون سبورت الفضائية ويسبق انطلاق كل مباراة إقامة استوديو تحليلى للحديث عن استعدادات الفريقين وحظوظ الفوز.