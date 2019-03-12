شكرا لقرائتكم طارق السيد: شرط واحد لحسم الزمالك نتيجة حسين داى بالجزائر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد طارق السيد نجم نادى الزمالك الأسبق، شرط واحد للأبيض لحسم التأهل أمام نصر حسين داى الجزائرى فى المباراة التى ستجمعهما فى ختام دور المجموعات لمسابقة الكونفيدرالية الافريقية.

أضاف طارق السيد خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون" أن الجدية لو توفرت لدى لاعبى الزمالك فى المباراة المقبلة ستمنحهم التفوق ويستطيعون من خلالها عبور أى فريق بأفريقيا.

أوضح طارق السيد أن جروس أكثر مدرب يؤمن بالكرة الهجومية وهذا أمر جيد للغاية لكنه كان يفتقر فى الفترة الماضية للجانب الدفاعى لكنه بات يعيه جيدًا فى المباريات الماضية.

Advertisements

تابع اللاعب الشهير فى صفوف الزمالك ومنتخب مصر: "على اللاعبين الاستفادة من عنصر الضغط العصبى والتسرع الذى سيغلب على فريق حسين داى والتعامل مع المواقف بذكاء"، موضحًا ان اللاعبين عليهم التعامل مع أنصاف الفرص وأن يكون حافزهم هو الفوز فقط، وأن يكون لديهم قراءة جيدة لختام الهجمات التى ستلوح أمامهم.

وقال ان الزمالك يملك من اللاعبين الكثير لتأكيد تفوقه فى الجزائر قائلًا: ان عامل الجدية الذى توفر فى المباراتين الماضيتين كان السبب الرئيسى فى ذلك مستشهدًا بهدف حميد احداد فى بترو أتليتكو والذى جاء من كرة كان يفقد فيها اللاعب الاتزان واصراره على احراز الهدف بشكل كبير.