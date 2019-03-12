مباريات دورى أبطال أوروبا اليوم 12-3-2019 والقنوات الناقلة...

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جدة - عمرو شويل تشهد مباريات دورى أبطال أوروبا اليوم 12-3-،2019 مباراتين ضمن منافسات الأسبوع ثانى من الدور الـ16، حيث يحل الفريق الإيطالى يوفنتوس ضيفًا على أتلتيكو مدريد الإسبانى، ويلتقى مانشستر سيتى الإنجليزى مع نظيره شالكه الألمانى.

موعد مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد

يواجه فريق يوفنتوس الإيطالى بقيادة النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو أتلتيكو مدريد الإسبانى فى العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، بملعب "أليانز أرينا"، بمدينة "تورينو" الإيطالية، فى "إياب" ثمن النهائى، حيث يواجهه فريق يوفتنوس خطر الخروج المبكر من مسابقة دورى أبطال أوروبا.

ويحتاج الفريق الإيطالى الفوز بثلاثية نظيفة من أجل مواصلة المشوار فى مسابقة دورى أبطال أوروبا، فيما يكفى أتلتيكو مدريد التعادل السلبى أو الإيجابى بأى نتيجة كذلك الهزيمة بهدف دون مقابل للعبور إلى الدور ربع النهائى من منافسات البطولة.

كانت مباراة الذهاب بين أتلتيكو مدريد ويوفنتوس، التى أقيمت فى ملعب "واندا متروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية "مدريد"، انتهت بفوز أتلتيكو مدريد بهدفين دون مقابل.

ومن المنتظر أن يدخل ماسيمليانو أليجرى المدير الفنى لنادى يوفنتوس مباراة اليوم بتشكيل يضم كلاً من، فويتشيك تشيزنى فى حراسة المرمى - أليكس ساندرو - جيورجيو كيللينى - دانييلى روجانى - ماتيا دى شيليو - بليز ماتويدى - ميراليم بيانيتش - رودريجو بينتانكور- كريستيانو رونالدو - ماريو مانزوكيتش - باولو ديبالا.

فى المقابل ينتظر أن يدخل دييجو سيميونى المدير الفنى لنادى أتلتيكو مدريد مباراة اليوم بتشكيل يضم كلاً من، يان أوبلاك فى حراسة المرمى - فيليبى لويس - دييجو جودين - راؤول خيمينيز - سانتياجو أرياس - توماس ليمار - كوكى - رودرى - ساؤول نيجيز - أنطوان جريزمان - ألفارو موراتا.

موعد مباراة مانشستر سيتي وشالكه

يستضيف فريق مانشستر سيتى الإنجليزى شالكه الالمانى فى العاشرة مساء اليوم بملعب "الاتحاد"، بمدينة "مانشستر" الإنجليزية فى "إياب" ثمن النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا.

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تبدو حظوظ مانشستر سيتى الإنجليزى فى العبور إلى الدور ربع النهائى هى الأوفر حيث كانت مباراة الذهاب التى جمعت بين الفريقين فى ألمانيا، انتهت بفوز مانشستر سيتى بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ومن المنتظر أن يفتقد مانشستر سيتى فى مباراة اليوم لجهود الثلاثى، كيفن دى بروين وجون ستونز، وفيرناندينيو بسبب الإصابة.

ويسعى لاعبو مانشستر سيتى لقطع خطوة جديدة نحو حصد لقب دورى أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث يدرك الفريق السماوى أن الفرصة سانحة أمامه لاعتلاء عرش أوروبا، فى ظل خروج معظم الأسماء الكبيرة إذ حجز حتى الآن كل من مانشستر يونايتد الإنجليزى ومواطنه وتوتنهام، بورتو البرتغالى وأياكس أمستردام الهولندى بطاقات التأهل للدور ربع النهائى، وهى أندية لم تصل إلى هذا الدور الموسم الماضى.

ويخوض شالكه مباراته أمام مانشستر سيتى بمعنويات ضعيفة إثر خسارته فى الدورى أمام فيردر بريمن 2-4، وهى خسارته الثالثة توالياً.

ويأمل لاعبو شالكه إنقاذ رأس مدربهم من مقصلة الإقالة، من خلال إسقاط سيتى على ارضه لكن المهمة لن تكون سهلة أمام فريق فاز بمبارياته التسع الأخيرة فى معقله.

القنوات الناقلة لمباريات دورى أبطال أوروبا اليوم 12-3-2019

تذاع مباريات دورى أبطال أوروبا اليوم 12-3-2019 عبر قنوات beIN SPORTS فتذاع مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد عبر beIN SPORTS HD 1 ومباراة مانشستر سيتى وشالكه على beIN SPORTS HD 2 ويسبق انطلاق المباريات استديو تحليلى للحديث عن استعدادات الفرق وحظوظ فوز كلا منهم.