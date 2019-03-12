شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختبر "ساسى" قبل المشاركة فى المران استعدادًا لنصر حسين داى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك، عن أن التونسى فرجانى ساسى، سيكون جاهزًا للمشاركة مع الزمالك أمام نصر حسين داى الجزائرى، فى المباراة المقرر لها الأحد المقبل، فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات فى الكونفدرالية.

أوضح المصدر ذاته أن تغيير ساسى فى اللقاء الأخير أمام جورماهيا بسبب الإصابة فى الدقائق الأخيرة لن يؤثر على تواجده مع الزمالك أمام جورماهيا موضحًا أن الأمر لا يعدو سوى كدمة بسيطة فى القدم وسيتم تجهيزه للمشاركة بشكل أساسى فى المباراة المقبلة.

وحرص جهاز الزمالك على الاطمئنان على حالة ساسى عقب مباراة جورماهيا وسيخضع لاختبار طبى قبل المشاركة فى تدريبات الفريق اليوم وذلك عقب حصول اللاعبين على راحة سلبية أمس الإثنين عقب الانتهاء من جورماهيا الكينى فى الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات والتى انتهت بفوز الفريق الأبيض برباعية نظيفة.

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جدير بالذكر أن الزمالك يتصدر مجموعته برصيد 8 نقاط ويأتى بتر أتليتكو فى المركز الثانى برصيد 7 نقاط ونصر حسين داى فى المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط وجورماهيا فى المؤخرة برصيد 6 نقاط ويتبقى جولة وحيدة ستقام الأحد المقبل حيث سيحل الزمالك ضيفا على نصر حسين داى بالجزائر فى حين يستضيف الفريق الكينى نظيره الأنجولى فى العاصمة الكينية نيروبى.

بات الزمالك يمتلك فرصتين بشكل رسمى للتأهل لدور ربع النهائى بدون أى حسابات وذلك قبل الجولة الأخيرة حيث يكفيه الفوز أو التعادل أمام نصر حسين داى، لحجز بطاقة ربع نهائى الكونفدرالية أما فى حالة الخسارة يكون لديه فرصة وحيدة للصعود وتتوقف على نهاية لقاء بترو أتلتيكو وجورماهيا بالتعادل والتى ستقام فى نفس موعد لقاء الزمالك ونصر حسين داى يوم الأحد المقبل.