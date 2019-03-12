شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الإسماعيلى يغسل أحزانه أمام سموحة فى الظهور الأول للعميد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه سموحة نظيره الإسماعيلى فى الخامسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على استاد برج العرب بالإسكندرية فى اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدورى العام فى مواجهة متكافئة للفريقين لاسيما بعد خسارة سموحة من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف وتعادل الإسماعيلى سلبيًا مع طلائع الجيش فى آخر ظهور لهما بالمسابقة .

ويحتل سموحة المركز الثالث عشر برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 13 وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 20 هدفًا وتلقت شباكه 27 هدفًا وما زال لديه مباراتان مؤجلتان فيما يحتل الإسماعيلى المركز التاسع برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى مثلهم وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 19 هدفًا وتلقت شباكه 20 هدفًا وما زال لديه 5 مباريات مؤجلة .

وستكون مباراة الليلة هى الظهور الأول للعميد حسام حسن مديرًا فنيًا لسموحة حيث يسعى لإنقاذ الفريق السكندرى من دوامة النتائج المتراجعة التى تلازمه من بداية الموسم فيما يأمل البلجيكى سيدومير المدير الفنى للإسماعيلى لحصد النقاط الثلاث بعد ضياع حلم التأهل الأفريقى بعد التعادل مع مازيمبى الكونغولى بهدف لكل فريق فى خطة العودة للمربع الذهبى لمصالحة الجماهير الغاضبة .