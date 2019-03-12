شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور يبرر هزيمة الأهلى أمام فيتا كلوب.. ويؤكد: سيتخطى شبيبة الساورة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - برر الإعلامى خالد الغندور الهزيمة التى تلقاها فريق النادى الأهلى أمام فيتا كلوب فى الجولة الماضية ببطولة أفريقيا للأندية الأبطال.
وقال الغندور عبر برنامج "الزمالك اليوم" ان الأهلى تعرض لأزمة فى خوض المباراة على أرضية نجيل صناعى وفى وقت كانت درجة الحرارة فيه مرتفعة للغاية وهو الأمر الذى اثر بشكل كبير على أداء اللاعبين فى المباراة.
وأوضح الغندور ان النادى الأهلى تأثر كباقى الفرق فى ظل الظروف الصعبة التى واجهت اللاعبين كرويًا.
وأوضح نجم الزمالك الأسبق أن النادى الأهلى هو الأقرب للفوز فى المواجهة المرتقبة أمام شبيبة الساورة الجزائرى فى ختام جولات دور المجموعات لبطولة افريقيا للأندية الأبطال.
وأضاف أن الأهلى سيخوض المباراة بين جمهوره وعلى أرضه وكل الاتجاهات تؤدى الى فوز الأحمر بالمباراة ومن ثم التأهل الى الدور التالى للبطولة القارية.
وقال الغندور ان لاعبو الأهلى قدموا عرض قوى أمام نفس الفريق بالجزائر وكان بمقدورهم انهائها لصالحهم لكن الظروف حالت دون اتمام ذلك لكن بواقع المعطيات الحالية ممثل الكرة المصرية هو الأقرب للفوز.
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