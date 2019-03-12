شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يدرس إعادة أحمد فتحى للتشكيلة الأساسية فى مواجهة الساورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ الأهلى صباح اليوم الثلاثاء، الاستعداد لمباراة شبيبة الساورة الجزائرى المُقرر لها السبت المقبل فى برج العرب فى ختام منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويتدرب الأهلى اليوم باستاد التتش بعد الراحة التى حصل عليها الفريق عقب العودة من الكونغو ويعقد لاسارتى المدير الفنى للفريق جلسة مهمة مع لاعبيه للحديث عن الأخطاء التى تكررت فى مباريات الفريق الأخيرة وأبرزها إهدار الفرص أمام مرمى المنافس وكذلك الأخطاء الدفاعية وهى الأمور التى تستوجب حلاً سريعًا من أجل تخطى عقبة الساورة والصعود لدور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا.

فى الوقت الذى يدرس لاسارتى إعادة أحمد فتحى لاعب الفريق للتشكيل فى مباراة الساورة بعدما أصبح اللاعب جاهزًا للمشاركة من الناحية الطبية والفنية خاصة أن المباراة قوية وتحتاج خبرات اللاعبين الكبار أمثال فتحى وهو ما سيتضح خلال التدريبات والأيام المقبلة.