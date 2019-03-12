شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى ختام المرحلة الأولى بدورى مرتبط كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم الثلاثاء، مواجهات قوية فى إطار الجولة الـ18 بختام المرحلة الأولى بدورى مرتبط كرة اليد لمواليد 1998 للموسم المحلى 2018 / 2019 .

وتشهد هذه الجولة التى ستقام على مدار اليوم مواجهة كل من سموحة مع هليوليدو والزمالك مع الزهور والبنك الأهلى مع هليوبوليس وطلائع الجيش مع الشمس وأصحاب الجياد مع الحوار.

كما تشهد نفس الجولة أيضًا لقاءات بين كل من بترول أسيوط مع الجزيرة وسبورتنج مع الأهلى والطيران مع بورسعيد و6 أكتوبر مع الأولمبى .