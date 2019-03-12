كوشوا كيميتش : أشعر بالغضب لعدم اللعب أمام ليفربول

أبدى كوشوا كيميتش مدافع بايرن ميونيخ الألماني غضبه بسبب عدم استطاعته للمشاركة مع فريقه أمام ليفربول، مساء، غدًا الأربعاء، بدوري أبطال أوروبا، بسبب تراكم الكروت الصفراء.

ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة ليفربول على ملعب "أليانز

أرينا" ضمن إياب دور الـ١٦ بدوري الأبطال.

وقال كيميتش في تصريحات صحفية: " أشعر بالغضب، كلما أقتربت المباراة أكثر، يزداد شعوري بالغضب، والأمر بالنسبة لي مرير

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للغاية".

وتابع: " تصرف كان غيبًا، لكن لا اعتقد انني استحق ورقة الصفراء في المباراة الماضية على ملعب أنفيلد".

وأتم: " أتمنى أن أتعلم من ذلك قي المستقبل، لأنني كلاعب لا أرغب بالغياب عن تلك المباريات".

وكانت قد أنتهت مباراة الذهاب بين الفريقين، بالتعادل السلبي دون أهداف.