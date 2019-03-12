رياضة | رئيس الزمالك: الفوز على نصر حسين داي "مفتاح" التتويج بالكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك: الفوز على نصر حسين داي "مفتاح" التتويج بالكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد رئيس الزمالك بالمستوى الذي ظهر عليه الفريق الأبيض أمام جورماهيا الكيني في بطولة الكونفدرالية.

وحقق الزمالك الفوز على جورماهيا الكيني برباعية دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أول أمس، ضمن مباريات الجولة الخامسة لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".

وقال رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية مساء أمس: "جروس تغيّر الآن وسأكشف سر هذا الأمر بعدما نحصد الألقاب لأن كل لقائتي معه مسجلة".

وتابع: "أشكر اللاعبين على الروح التي رأيناها في المباراتين الأخيرتين بالكونفدرالية، وأشكر الجهاز الفني والمدربين المساعدين، وكذلك أمير مرتضى منصور مدير الكرة وإسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة".

وواصل: "مباراة نصر حسين داي مصيرية في مسيرة الزمالك بالبطولة، وفي حالة الفوز فيها وعبور دور المجموعات سيتوج الزمالك بكأس الكونفدرالية الموسم الجاري".

وأكمل: "مباراة المقاولون العرب فاصلة في مسيرة الزمالك في بطولة الدوري، بجانبي مباراتي الأهلي وفي حالة الفوز في المباريات الثلاثة سيتوج الزمالك بلقب الدوري".

وأختتم: "شيكابالا سينهي مسيرته مع الزمالك، النادي لا ينسى أبنائه على مر العصور، وله حرية الاختيار بعد الاعتزال للاختيار ما بين العمل الإعلامي في قناة الزمالك أو تولي منصب تدريبي".

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رئيس الزمالك للجماهير: تذكروا تركي آل الشيخ قبل الإشادة بفرجاني ساسي

وجه رئيس الزمالك رسالة إلى جماهير الفارس الأبيض بعدما أشادوا بمستوى التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق عقب تألقه أمام جورماهيا الكيني في بطولة الكونفدرالية.

وحقق الزمالك الفوز على جورماهيا الكيني برباعية دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أول أمس، ضمن مباريات الجولة الخامسة لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".

وقال رئيس الزمالك في تصريحات تلفزيونية : "يجب قبل الإشادة بفرجاني ساسي ألا ننسى أن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية لانه هو من تعاقد مع هذا اللاعب".

وأضاف: "يجب قبل أن تتحدث الجماهير ووسائل الإعلام عن فرجاني ساسي إلقاء نظرة إلى آل الشيخ الذي تعاقد معه، وهو أيضا من تعاقد مع مواطنه التونسي حمدي النقاز والمدرب كريستيان جروس".

وأكمل: "جروس تغيّر الآن وسأكشف سر هذا الأمر بعدما نحصد الألقاب لأن كل لقائتي معه مسجلة".

وتعاقد الزمالك مع فرجاني ساسي لمدة ثلاث مواسم بدعم من تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، بعد دفع أربعة ملايين يورو (80 مليون جنيه) للنصر السعودي.