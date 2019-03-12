رياضة | موعد مباراة مانشستر سيتي ضد شالكة اليوم الثلاثاء 12 مارس في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مانشستر سيتي ضد شالكة اليوم الثلاثاء 12 مارس في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، منافسه فريق شالكة الألماني، اليوم الثلاثاء 12 مارس في الساعة العاشرة مساءً على ملعب "الاتحاد"، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات إياب دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان أبناء بيب جوارديولا قد حققوا الفوز في مباراة الذهاب، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في ألمانيا، مما قد يسهل المهمة لنادي مانشستر سيتي في مباراة غدا على ملعب الاتحاد في انجلترا.

ومن المتوقع أن يدخل مانشستر سيتي بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : ايدرسون.

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خط الدفاع : والكر - ستونز - كومباني - زينتشينكو.

خط الوسط : جوندوجان - ديفيد سيلفا - برناردو - ليروني ساني - رحيم سترلينج.

خط الهجوم : سيرجو اجويرو.

ونجح نادي مانشستر سيتي في تحقيق الفوز على فريق واتفورد، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة الأخيرة قبل مواجهة شالكة، حيث تصدر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز مبتعدا عن نادي ليفربول بفارق نقطة واحدة.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، ضد فريق شالكة الألماني في دوري أبطال أوروبا عبر موقع الخليج 365 الرياضي.