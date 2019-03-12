رياضة | موعد مباراة الهلال والدحيل اليوم الثلاثاء 12 مارس في دوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الهلال والدحيل اليوم الثلاثاء 12 مارس في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي الهلال السعودي مع الدحيل القطري مساء اليوم الثلاثاء والموافق 12 مارس 2019 في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

ويلعب نادي الهلال مع الدحيل اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 5:45 بتوقيت مدينة القاهرة و6:45 بتوقيت مكة و7:45 بتوقيت الإمارات.

ويأتي ترتيب المجموعة قبل الجولة الثانية كالتالي:

1- الدحيل: 3 نقاط

2- الهلال: 3 نقاط

3- العين: بدون نقاط

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4- استقلال: بدون نقاط

وكان نادي الهلال قد فاز في مباراة الجولة الأولى على العين الإماراتي بهدف نظيف سجله محمد الشلهوب فيما انتصر الدحيل على استقلال بثلاثية نظيفة.

ويستضيف استاد جامعة الملك سعود "محيط الرعب" مباراة الهلال مع لخويا حيث يسعى الزعيم حصد نقاطه الثلاثة مستفيداً من عاملي الأرض والجمهور ويتوقع أن يدخل بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: محمد البريك، جحفلي، علي آل بليهي، ياسر الشهراني

خط الوسط: ميلوش ديجينك، محمد كنو، سالم الدوسري، محمد الشلهوب

خط الهجوم: سيباستيان جيوفينكو، بافيتمبي جوميز