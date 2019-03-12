رياضة | موعد مباراة الأهلي السعودي ضد باختاكور الأوزبكي اليوم الثلاثاء 12 مارس في دوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي السعودي ضد باختاكور الأوزبكي اليوم الثلاثاء 12 مارس في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي الأهلي السعودي، ضد نظيره فريق باختاكور الأوزبكي، اليوم الثلاثاء في الساعة الثالثة مساءً في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

ويرغب الفريق السعودي في تحقيق الانتصار الثاني على التوالي في دور المجموعات، بعدما فاز الأهلي أمام نادي السد القطري في جدة، بنتيجة هدفين مقابل لا شيء أحرزهما اللاعب السوري عمر السومة.

وهناك شكوك حول مشاركة دجانيني تافاريس مهاجم الأهلي، خاصة بعد شعوره ببعض الألم في التدريبات الأخيرة، إلا أن المدرب حرص على مرافقته لبعثة الفريق.

ويأتي ترتيب المجموعة كالتالي :-

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1- الأهلي السعودي 3 نقاط.

2- باختاكور الأوزبكي نقطة واحدة.

3- بيرسيبوليس الإيراني نقطة واحدة.

4- السد القطري 0 نقاط.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة النادي الأهلي السعودي، ضد فريق باختاكور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا عبر موقع الخليج 365 الرياضي.