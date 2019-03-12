رياضة | 5 تحديات تواجه "زيدان" في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 تحديات تواجه "زيدان" في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد الفرنسي زين الدين زيدان للقيادة الفنية بنادي ريال مدريد مجدداً بعد إقالة سانتياجو سولاري من تدريب الفريق الأول الكروي، وذلك في حدث تاريخي أمس الإثنين.

ساءت أحوال الفريق بعد رحيل زيدان في الصيف الماضي حيث سيخرج الملكي من الموسم الحالي بدون بطولات أو انجاز يذكر حيث خرج من بطولتي كأس الملك ودوري الأبطال.

لن تكون عودة زيدان أمر هيّن لبعض اللاعبين فهناك أزمات ضربت الفريق بعد رحيل الفرنسي وسيترقب البعض كيفية تعامل زيدان مع تلك الأزمات وتحديد مصير بعض اللاعبين.

تألق تحت قيادة زيدان في فترته الأولى عدد من اللاعبين مثل أسينسيو وإيسكو وتوني كروس ولوكا مودريتش وهؤلاء انخفض مستواهم بنسبة كبيرة بعد رحيله في ميركاتو الصيف الماضي.

وفيما يلي نرصد لكم بعض التحديات التي ستواجه زيدان مع الملكي:

1- أولى الأزمات:

وستكون أولى الأزمات التي ستواجه زيدان هي إعادة هؤلاء لمسنواهم مرة أخرى: إيسكو وأسينسيو وكاسيميرو وكروس وجاريث بيل ولوكا مودريتش، فهم القوة الضاربة للريال.

كما تختلف الفترة الحالية بشكل كبير حيثُ يدرس زيدان الاستغناء عن بعض اللاعبين والدخول بقوة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة للتخضير لموسم تاريخي يعوض به جماهير البرنابيو عن الموسم الكارثي الحالي.

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2- تعويض رونالدو:

يتوقع أن يضم الريال في ميركاتو الصيف أحد الأسماء التالية: "هازارد ومبابي ونيمار" لتعويض رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس في بداية الموسم الجاري والذي ترك أثر سلبي، وسيكون لزيدان دور كبير في تحديد البديل الأفضل والذي سيكون نجم الفريق.

3- كورتوا أم نافاس!

بالتأكيد سيتخذ زيدان قرار حاسم في تحديد الحارس الذي سيحرس عرين الملكي فالاختيار سيكون بين نافاس الذي قضى أفضل فترة له مع الأبيض تحت قيادة "زيزو" أم كورتوا الذي لم يقدم المستوى المأمول منذ انضمامه هذا الموسم!

4- أحمال اللاعبين:

سيتطلب من زيدان فرض بعض التعليمات الصارمة على اللاعبين في التدريبات لإعادة الاستقرار مجدداً ويمكن أن يقرر رفع أحمال اللاعبين مع المدرب بينتس لإعادة نجوم الفريق لمستوياتهم الفنية والبدنية.

5- إقناع المغادرين:

يتطلب من زيدان أن يقنع بعض النجوم الذين يفكرون في الرحيل خلال الصيفية أن يستبعدوا هذا الأمر ويستمروا مع الفريق مثل مارسيلو ولوكا مودريتش وتوتي كروس.