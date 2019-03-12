رياضة | التشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ستكون جماهير الساحرة المستديرة ملتفتة نحو ملعب اليانز ستاديوم من أجل الاستمتاع بمشاهدة مباراة الثأر بين يوفنتوس وأتلتيكو مدريد في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء.

ويلعب نادي يوفنتوس مع أتلتيكو مدريد اليوم الثلاثاء 12 مارس في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة مساءًا و11:00 بتوقيت مدينة مكة المكرمة.

وستكون مباراة قوية بين الفريقين نظراً لرغبة اليوفي في العودة مجدداً بعد خسارته في مباراة الذهاب بهدفين دون مقابل على ملعب أتلتيكو مدريد.

وسيتم نقل مباراة يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 1 HD بصوت المعلقين؛ حفيظ دراجي وسوار الذهب.

- التشكيل المتوقع:

- يوفنتوس:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

خط الدفاع: أليكس ساندرو، جيورجيو كيليني، دانييلي روجاني، ماتيا دي شيليو

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خط الوسط: بليز ماتويدي، ميراليم بيانيتش، رودريجو بينتانكور

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، ماريو ماندجوكيتش، باولو ديبالا

- أتلتيكو مدريد:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: فيليبي لويس، دييجو جودين، راؤول خيمينيز، سانتياجو أرياس

خط الوسط: توماس ليمار، كوكي، رودري، ساؤول نيجيز

خط الهجوم: أنطوان جريزمان، ألفارو موراتا

وهناك قنوات مفتوحة قد تنقل مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد مثل قناة BT Sport 3 HD وقناة RMC Sport 1 HD.