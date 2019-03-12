رياضة | موعد مباراة العين الإماراتي واستقلال طهران الإيراني اليوم الثلاثاء 12 مارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة العين الإماراتي واستقلال طهران الإيراني اليوم الثلاثاء 12 مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي العين الإماراتي، ضد نظيره فريق استقلال طهران الإيراني، اليوم الثلاثاء في الساعة الخامسة والنصف مساءً في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

ويرغب الفريق الإماراتي لتحقيق الفوز الأول له في البطولة، بعدما تعرض للخسارة في المباراة الأولى أمام نادي الهلال السعودي، بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب هزاع بن زايد.

ويأتي ترتيب المجموعة كالتالي :-

1- الدحيل القطري 3 نقاط.

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2- الهلال السعودي 3 نقاط.

3- العين الإماراتي 0 نقاط.

4- استقلال طهران 0 نقاط.

ويلتقي أيضا نادي الهلال السعودي، ضد منافسه فريق الدحيل القطري، في المباراة التي تعد اختبار صعب بين الفريقين بعدما فاز كلا الناديين في الجولة الأولى من دور المجموعات.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة نادي الهلال السعودي، ضد فريق الدحيل القطري في دوري أبطال آسيا عبر موقع الخليج 365 الرياضي.