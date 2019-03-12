رياضة | "كهربا" يداعب مدرب الزمالك بعد سحق جورماهيا الكيني (صورة)

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رسميا.. "المسابقات" تعلن عن موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة المقاولون العرب مع الزمالك ضمن الجولة 25 من مسابقة الدوري الممتاز في السابعة من مساء الأربعاء 20 مارس الحالي بستاد بتروسبورت بدلا من إقامتها يوم الخميس 14 مارس الحالي.

وكان رئيس نادي الزمالك أعلن عن تأجيل مباراة المقاولون العرب إلى يوم 20 من الشهر الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأكد رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية أن حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم لعب دورا هاما في تأجيل اللقاء وتبنى قضية النادي الأبيض ولابد من الإشادة به.

وتابع: "تم تأجيل اللقاء ليوم 20 مارس وبعد العودة من الجزائر وخوض مباراة نصر حسين داي في الكونفدرالية".

وأضاف "ردًا على موقف حازم إمام قومنا بإرسال كارنيهات العضوية الخاصة به وبأسرته إلى منزله".