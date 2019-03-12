شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشوربجي وطارق مؤمن إلى الدور الثاني لبطولة كناري وارف للاسكواش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل اللاعبان المصريان محمد الشوربجى وطارق مؤمن إلى الدور الثاني لبطولة «سيتيجولد وولث مانجمانت كنارى وارف» للاسكواش، التي تقام خلال الفترة من 10 إلى 15 مارس.

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جاء تأهل محمد الشوربجى المصنف الأول بعد فوزه على الإسبانى بورخا جولان، مساء الاثنين، بشوطن لشوط، وكانت نتيجة الأشواط 11-7، 9-11, 11-8 في مباراة استغرقت 47 دقيقة.

بينما تأهل طارق مؤمن المصنف الثالث بعد فوزه على الألمانى رافائيل كاندرا بشوطين لشوط، وكانت نتيجة الأشواط 12-14، 11-4, 11-4 في مباراة استغرقت 33 دقيقة.

من جهة أخرى، ودع المصري مروان الشوربجي المصنف الخامس البطولة من الدور الأول بعد خسارته أمام الإنجليزي داكلان جيمس بشوطين لشوط، وكانت نتيجة الاشواط 7-11، 11-5, 11-9 في مباراة استغرقت 45 دقيقة.