«مين قدنا»

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جدة - خالد شويل - عادل النجار (جدة) استجاب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طلب اتحاد اللعبة السعودي، بإلغاء البث الحصري لقنوات bein sport القطرية لجميع مباريات ومسابقات القارة الآسيوية في

استجاب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طلب اتحاد اللعبة السعودي، بإلغاء البث الحصري لقنوات bein sport القطرية لجميع مباريات ومسابقات القارة الآسيوية في السعودية ، بعد أن أدت ممارساتها غير المهنية بتسييس الأحداث الرياضية للإساءة للدول المجاورة وإقحام قنوات «beINSport» القطرية السياسة في الرياضة باستمرار عبر منابرها، ووافق الاتحاد القاري على الطلب السعودي، بناء على ما اطلع عليه الاتحاد من مخاطبات وأسباب قانونية تضمنت عدم قانونية بث beIN sport في المملكة؛ للمخالفات القانونية والنظامية الجسيمة التي ارتكبتها وعدم قدرتها على استخراج التراخيص اللازمة للوفاء بالتزاماتها تجاه نقل مسابقات الاتحاد الآسيوي للمتابعين والمشاهدين في المملكة، جاء ذلك في بيان رسمي أصدره الاتحاد السعودي لكرة القدم. وعليه فقد تم اتخاذ قرار بإلغاء احتكار جميع منافسات الاتحاد الآسيوي لصالح قنوات beIN sport وسيتم البدء في بث هذه المباريات داخل المملكة عبر منصات الاتحاد الآسيوي بصورة تدريجية ابتداء من مباراة الهلال السعودي والدحيل القطري التي تقام مساء اليوم، كخطوة أولية تلتزم فيها المملكة بتوفير طاقم النقل المصاحب من معلقين ومحللين، وقد بدئ العمل على وضع الترتيبات الفنية اللازمة لذلك. والاتحاد السعودي لكرة القدم، وهو يعلن هذا القرار العادل من الاتحاد الآسيوي، فإنه يهيب بجميع الاتحادات الدولية اتخاذ إجراءات وقرارات مماثلة تسهم في المحافظة على نشر اللعبة وتقديمها لمتابعيها بعيدا عن استخدامها لأغراض سياسية لا علاقة لها بالرياضة، وتأمل بصورة خاصة اتخاذ إجراءات مماثلة من الاتحادات العربية الشقيقة لضمان رياضة حقيقية تتوافق مع جميع الأعراف والقوانين ومبادئ المنافسة ومحاربة الاحتكار، مع تأكيد الاتحاد السعودي حرصه واستمراره على العمل مع أصحاب الحقوق والجهات الرسمية لتوفير المنصات النظامية لتمكين المشاهد السعودي والمقيم من الاستمتاع بالمنافسات الرياضية عن كل ما يشوهها.

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