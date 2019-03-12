شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط الأصفرين آسيويا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح عابد الحربي (جدة)

تعرض فريقا الاتحاد والنصر للخسارة في ثاني لقاءاتهما في دوري أبطال آسيا وذلك مساء أمس (الإثنين)، حيث خسر الاتحاد أمام الوحدة الإماراتي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، فيما خسر النصر أمام ذوب آهن الإيراني بثلاثة أهداف لهدفين.

على ملعب آل مكتوم بنادي الوحدة الإماراتي، ساهمت الأخطاء الفردية في خسارة الاتحاد بهزيمة ثقيلة قوامها أربعة أهداف لهدف، وتناوب على تسجيل أهداف الوحدة الإماراتي كل من: محمد المنهالي (د: 16)، ليوناردو (هدفين د: 52، 90+1)، إسماعيل مطر (د: 80)، فيما جاء هدف الاتحاد عن طريق مهاجمه ناصر الشمراني (د: 56)، وبذلك يبقى الاتحاد على نقاطه الثلاث لكن متصدرا للمجموعة، فيما حقق الوحدة الإماراتي أول ثلاث نقاط له ويحتل المركز الثالث بفارق الأهداف.

وعلى استاد آل مكتوم بدبي، تعرض فريق النصر للخسارة الثانية وجاءت أمام ذوب آهن الإيراني بهدفين لثلاثة، وقد فرط فريق النصر بنقاط اللقاء بعد أن تقدم أولا عن طريق جوليانو (د: 5)، وسجل فريق ذوب آهن هدفين عن طريق محمد نجاد (د: 30)، ووحيد زاده (د: 39)، وعاد النصر في الشوط الثاني عن طريق عبدالرزاق حمد الله عن طريق ركلة جزاء (د: 58)، الذي أضاع ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 88، قبل أن يسجل ذوب آهن هدفه الثالث في الدقيقة 90+1، وبذلك يبقى النصر دون رصيد من النقاط.