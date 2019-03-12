سييرا يعالج أخطاء الوحدة قبل الحزم

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) يبدأ مدرب فريق الاتحاد سييرا تحضيراته الفنية لمباراة الحزم يوم (السبت) القادم على ملعب نادي الحزم بالرس، ضمن مباريات الجولة (24) من دوري كأس الأمير يبدأ مدرب فريق الاتحاد سييرا تحضيراته الفنية لمباراة الحزم يوم (السبت) القادم على ملعب نادي الحزم بالرس، ضمن مباريات الجولة (24) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ سيعمل سييرا على معالجة الأخطاء الفنية التي حدثت في لقاء الوحدة الإماراتي أمس (الإثنين) في أبوظبي والتي تعرض خلالها العميد للخسارة بنتيجة 4/‏‏‏1، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، ورغم خسارة النمور للمباراة الثانية ما زالت صدارة المجموعة الثانية من نصيب الفريق الاتحادي في البطولة الآسيوية، وطالب المدرب سييرا لاعبيه بمضاعفة الجهود الفنية خلال الأيام القادمة من أجل مواصلة الانتصارات محليا وتحديدا في الدوري السعودي للمحترفين، والتركيز على تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث والسير نحو الابتعاد عن شبح الهبوط الذي يلاحق العميد منذ بداية الموسم الحالي. وتصل بعثة الفريق اليوم إلى جدة قادمة من أبوظبي، للتجهيز لمباراة الحزم المهمة من خلال أداء التدريبات في جدة، ومن ثم المغادرة إلى الرس يوم (الجمعة) القادم من أجل استكمال التحضيرات النهائية لمباراة الحزم المرتقبة.



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