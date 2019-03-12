المشعل وزايد يشاركان بحملة ضد التدخين

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) نظم مركز صحي النعيم التابع لإدارة مستشفى الملك فهد بجدة، ممثلاً بقسم الخدمه الاجتماعية والتثقيف الصحي أمس (الإثنين) فعاليات تحت شعار «التدخين وأضراره»، ضمن برنامج التمكين المجتمعي وبالتعاون مع جمعية كفى للتوعية بالتدخين وأضراره ومدارس مرام العالمية والابتدائية 155، وتميزت الفعالية بمشاركة الكابتن طلال المشعل والكابتن مبروك زايد من الجانب الرياضي، بحضور مديرة المركز الدكتورة ابتسام منديلي ونائب مدير المركز عبدالرحمن العامري، والمدير الفني للمركز الدكتورة هديل الزهراني، ومنسقة عيادة التدخين ريم الشهري والأخصائية الاجتماعية عبير كيشان.

نظم مركز صحي النعيم التابع لإدارة مستشفى الملك فهد بجدة، ممثلاً بقسم الخدمه الاجتماعية والتثقيف الصحي أمس (الإثنين) فعاليات تحت شعار «التدخين وأضراره»، ضمن برنامج التمكين المجتمعي وبالتعاون مع جمعية كفى للتوعية بالتدخين وأضراره ومدارس مرام العالمية والابتدائية 155، وتميزت الفعالية بمشاركة الكابتن طلال المشعل والكابتن مبروك زايد من الجانب الرياضي، بحضور مديرة المركز الدكتورة ابتسام منديلي ونائب مدير المركز عبدالرحمن العامري، والمدير الفني للمركز الدكتورة هديل الزهراني، ومنسقة عيادة التدخين ريم الشهري والأخصائية الاجتماعية عبير كيشان.

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