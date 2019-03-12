شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم بين «كاوست» واتحاد الرياضات البحرية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

وقعت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست»، صباح أمس (الإثنين)، في مقر حرمها الجامعي في «ثول»، مذكرة تفاهم مع الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، التابع للهيئة العامة للرياضة في السعودية

ووقع المذكرة كل من رئيس الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن سلمان آل سعود، ونائب الرئيس المكلف للأبحاث في «كاوست» البروفيسور إييف نانو، في أجواء علمية معرفية وبحثية، حيث رحبت جامعة الملك عبدالله، في خطاب البروفيسور نانو بهذه المناسبة، بفرصة العمل مع الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص لتطوير لوائح الغوص العلمي الخاصة في المملكة.

وأكد نانو التزام «كاوست» برسالة الاتحاد المتمثلة في «تمكين حياة مزدهرة وصحية من خلال بناء اللوائح اللازمة لتطوير الرياضات المائية والغوص، وتعزيزها بهدف زيادة القدرة التنافسية السعودية وخلق فرص لاقتصاد مستدام للرياضة في بيئة بحرية مزدهرة». وأضاف نانو: «سوف نشارككم معرفتنا وخبرتنا التي اكتسبناها من الأكاديمية الأمريكية للعلوم تحت الماء (AAUS) لتشجيع الاستخدام الآمن لموارد البحر الأحمر».