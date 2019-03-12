شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: الزمالك يجنى ثمار التدوير بشكل علمى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك أن مسألة تدوير اللاعبين ومشاركتهم فى المباريات المقبلة ستكون وفق منهج علمى يعتمد فى المقام الأول الحفاظ على حظوظه فى البطولات القارية والمحلية.
أضاف المشرف العام على فريق الزمالك فى مداخلة ببرنامج "الزمالك اليوم": "بدأنا التدوير بمشاركة حمدي أحداد بدلا من محمود كهربا ونجنى ثمار ذلك حاليًا وسيتم على باقى اللاعبين فى أقرب وقت".
أوضح أمير مرتضى أن الزمالك فريق بطولات وسيذهب الى الجزائر للفوز لأن هدفنا تحقيق اللقب القارى، مشددًا على أنه يتمنى أن يحالف الفريق التوفيق بالرغم من صعوبة المباراة المقبلة أمام نصر حسين داى بطل الجزائر.
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