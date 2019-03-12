شكرا لقرائتكم شوبير يطالب الأهلى تحمل نسبة من رحلة الجماهير فى مباراة شبيبة الساورة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب الإعلامى أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة ادارة النادى الأهلى تخفيض قيمة الاشتراك فى الرحلة ذات اليوم الواحد التى أعلن النادى عن تنظيمها للجماهير لمؤازرة الفريق والمحددة بقيمة 200 جنيه.

وقال شوبير عبر برنامجه "ملعب أون" على النادى الأهلى ومجلس الإدارة ان يتحمل جزء من تكاليف الرحلة لمنح الفرصة لأكبر عدد من الجماهير لحضور المباراة ومساندة الفريق خاصة وأن البعض قد لا يستطيع تحمل القيمة المالية المحددة.

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وأكد شوبير ان الأهلى بحاجة لجهود وماؤزة الجماهير فى المباراة المقرر اقامتها أمام شبيبة الساورة فى ختام منافسات دور المجموعات لبطولة افريقيا للأندية الأبطال والتى ستقام بملعب استاد برج العرب.

وقال شوبير أنه يتمنى زيادة عدد الجماهير الى 25 ألف متفرج كما يرغب مجلس إدارة النادى خاصة وان الملعب فى الجزائر كان كامل العدد فى المباراة التى جمعت الفريقين، وان القلعة الحمراء بحاجة الى مجهودات كل الجماهير التى تسعى بإيجابية لمساندة فريقها فى البطولة القارية.