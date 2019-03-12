شكرا لقرائتكم خالد الغندور يبرر هزيمة الأهلى أمام فيتا كلوب الكونغولى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل برر خالد الغندور الهزيمة التى تلقاها فريق النادى الأهلى أمام فيتا كلوب فى الجولة الماضية ببطولة أفريقيا للأندية الأبطال. وقال الغندور عبر برنامج "الزمالك اليوم" ان الأهلى تعرض لأزمة فى خوض المباراة على أرضية نجيل صناعى وفى وقت كانت درجة الحرارة فيه مرتفعة للغاية وهو الأمر الذى اثر بشكل كبير على أداء اللاعبين فى المباراة. وأوضح الغندور ان النادى الأهلى تأثر كباقى الفرق فى ظل الظروف الصعبة التى واجهت اللاعبين كرويًا.

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