شكرا لقرائتكم طارق السيد: الزمالك قدم البداية الأسوء بدور المجموعات فى الكونفيدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق السيد نجم نادى الزمالك الأسبق، ان الفريق تعرض لأزمة فى بداية مشوار الفريق بدور المجموعات لظروف صعبة. أضاف طارق السيد خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون" أن بداية الزمالك فى دور المجموعات هى الأسوء فى تاريخ النادى بالبطولة الافريقية "الكونفيدرالية". Advertisements أوضح اللاعب الشهير أن المباراة صعبة للغاية أمام منافس يرغب فى التأهل هو الآخر وبالتالى فإن صعوبة المباراة فى الحافز الذى يسعى له المنافس الجزائرى. تابع السيد أن الزمالك يعرف جيدًا تسجيل الأهداف من كافة المراكز سواء الدفاع أو الهجوم، مؤكدًا أن المدير الفنى كريستيان جروس بدأ يعى أهمية الدور الدفاعى وهو ما صنع الفارق للنادى فى المباريات الأخيرة.

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