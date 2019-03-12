شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: 4 رؤساء للزمالك تعرضوا للحبس فلماذا كل هذه الحرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن هناك حالة حب فرضت نفسها على الفريق خلال مباراة الفريق أمام جورماهيا الكينى.

أضاف مرتضى منصور فى تصريحات خاصة لبرنامج الزمالك اليوم عبر قناة المحور أن حالة الحب بين اللاعبين والجهاز الفنى وأنه لا صحة لما تردد عن نية اقالة المدير الفنى لفريق الزمالك كريستيان جروس، مشددًا على أنه سيعيد عرض كافة الجلسات التى عقدها مع السويسرى.

وقال مرتضى منصور أن 4 رؤساء للنادى وحده تعرضوا للحبس بينهم حيدر باشا وحسن عامر بالاضافة الى علوى الجزار الذى تعرض لتأميم ممتلكاته بالاضافة إلى شخصى قائلًا : الزمالك طول عمره بيصارع للبقاء كبيرًا مبديًا علامة استفهام عما يتعرض له النادى حاليًا وطيلت التاريخ.