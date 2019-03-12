أخبار محمد صلاح يوم 12-3-2019 رعاية جديدة للفرعون المصري...

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جدة - عمرو شويل جاء ضمن اخبار محمد صلاح يوم 12-3-2019 حيث رد اللاعب المصرى المحترف في صفوف ليفربول الانجليزي، على أسئلة "الخليج 365"، عن حصول مصر على بطولة الأمم الأفريقية القادمة 2019 التى سوف تستضيفها مصر خلال الصيف القادم، واكد اللاعب المصري أن الأجواء العامة واللعب أمام 120 ألف متفرج فى استاد القاهرة تجربة هامة للغاية.

اخبار محمد صلاح عن المؤتمر الصحفي في استاد انفليد

وأضاف محمد صلاح خلال مؤتمر الصحفى، فى استاد آنفيلد فى مدينة ليفربول الإنجليزية، إن مثله الأعلى منذ صغره اللاعب الكبير زين الدين زيدان وتوتى، مؤكدا أنه محب للقراءة ويستفيد من تجارب وخبرات الآخرين من قراءة السير الذاتية والتجارب الحياتية للناجحين.

محمد صلاح يوقع اتفاقية شراكه مع بنك اسكندريه

جاء ضمن اخبار محمد صلاح يوم 12-3-2019 بتوقيع اتفاقية شراكة جديدة مع أيقونة كرة القدم العالمية اللاعب المصرى ليكون سفيراً رسمياً لبنك الإسكندرية، التابع لمجموعة انتيسا سان باولو ، وذلك في مؤتمر صحفي عقد باستاد أنفيلد الأسطورى بمدينة ليفربول بحضور النجم محمد صلاح، وكبار مسئولى بنك الإسكندرية.

وحضر المؤتمر الصحفى دانتى كامبيونى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، وشريف لقمان، الرئيس التنفيذى لقطاع التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة، ورامى طه، رئيس إدارة التسويق والعلاقات العامة، ورامى عباس، ومجموعة من كبار الإعلاميين و ممثلى القنوات التليفزيونية من مصر والعالم.

وعبر اللاعب المصرى العالمى محمد صلاح، عن سعادته بعقد الشراكة مع بنك الإسكندرية.

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من جانبه أعرب دانتى كامبيونى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك الاسكندرية عن سعادته بهذه الشراكة الجديدة والمتميزة مع لاعب عالمى بحجم وشعبية محمد صلاح، قائلا "نشعر بفخر شديد بهذه الشراكة المميزة مع اللاعب العالمي والبطل الملهم لملايين المصريين، النجم محمد صلاح. إنه مثال يحتذى به في العمل الجاد، والانضباط، والتواضع، والطموح؛ مما يجعله شريكاً مثالياً للبنك. ونهدف من خلال هذا التعاون إلى تقديم فرصة أفضل لعملائنا ليكونوا أقرب من بطلهم المفضل".

لوفرين يداعب محمد صلاح عبر انستجرام

تضمنت اخبار محمد صلاح عن مداعبة ديان لوفرين مدافع منتخب كرواتيا ونادى ليفربول الإنجليزى، زميله محمد صلاح بنشر صورة تجمعهما.

ونشر ديان لوفرين صورة مع محمد صلاح عبر حسابه الرسمى بموقع "إنستجرام"، وكتب "أخويا إللى مجبتهوش أمى".

يستعد نادى ليفربول للمباراة المقبلة أمام بايرن ميونخ غدًا الأربعاء بملعب "أليانز أرينا"، فى "إياب" ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا.