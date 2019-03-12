المصرى يعسكر لسموحة بالإسماعيلية.. الليلة...

جدة - عمرو شويل ينتظم فريق الكرة بالنادى المصرى، فى معسكر مغلق بأحد فنادق الإسماعيلية اليوم الثلاثاء استعدادًا لملاقاة نظيره فريق سموحة فى المباراة المقرر إقامتها فى السادسة من مساء السبت المقبل على استاد الجيش بالسويس ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من الدورى العام.

كان إيهاب جلال المدير الفنى للفريق منح لاعبى المصرى راحة سلبية ليوم واحد أمس الإثنين عقب نهاية مباراة الفريق الودية التى جمعته عصر الأحد بشقيقه المريخ البورسعيدى وانتهت بفوز المصرى بأربعة أهداف مقابل هدفين.

Advertisements

ويشهد معسكر المصرى فى الإسماعيلية دراسة فريق سموحة الذى يقوده حسام حسن، لتحديد نقاط القوة والضعف فيه قبل المواجهة المرتقبة التى يسعى خلالها المصرى للفوز من أجل الحفاظ على المربع الذهبى.

وعلى صعيد متصل، أكد الدكتور هشام مصطفى طبيب الفريق تحسن حالة البوركينابى سعيدو سينبورى نجم خط وسط الفريق وذلك بعد عدة أيام من بدء برنامجه التأهيلى لعلاجه من إصابته بكدمة قوية فى عظمة الشظية وهى الإصابة التى تعرض لها خلال مباراة الفريق الأخيرة بالدورى والتى جمعته الأحد الماضى بنظيره طلائع الجيش مضيفًا أن هناك احتمالية كبيرة للحاق اللاعب بمباراة سموحة، مشيرًا إلى أن اللاعب سيواصل برنامجه التأهيلى خلال معسكر الفريق الذى سيقام بالإسماعيلية.