شكرا لقرائتكم خالد الغندور: الأهلى أفضل من شبيبة الساورة وسيتأهل من برج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد الغندور نجم الزمالك الأسبق أن النادى الأهلى هو الأقرب للفوز فى المواجهة المرتقبة أمام شبيبة الساورة الجزائرى فى ختام جولات دور المجموعات لبطولة افريقيا للأندية الأبطال.

أضاف خالد الغندور عبر برنامج "الزمالك اليوم" على قناة المحور أن الأهلى سيخوض المباراة بين جمهور وعلى أرضه وكل الاتجاهات تؤدى الى فوز الأحمر بالمباراة ومن ثم التأهل الى الدور التالى للبطولة القارية.

وقال الغندور ان لاعبو الأهلى قدموا عرض قوى أمام نفس الفريق بالجزائر وكان بمقدورهم انهائها لصالحهم لكن الظروف حالت دون اتمام ذلك لكن بواقع المعطيات الحالية ممثل الكرة المصرية هو الأقرب للفوز.