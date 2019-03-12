شكرا لقرائتكم الزمالك يشكو نجم الأهلى والقيعى للوطنية للإعلام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور التقدم بشكوى رسمية ضد لاعب الأهلى السابق شريف عبد المنعم للهيئة الوطنية للإعلام وعدلى القيعى مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء. وكشف برنامج "الزمالك اليوم" عبر قناة المحور ان إدارة الزمالك لجأت للطرق الشرعية للحصول على حقها من التصريحات والهجوم الأخير الذى قام به شريف عبد المنعم خلال الفترة المقبلة. وأكد مرتضى منصور أن إدارة النادى لديها اصرار الحصول على كافة حقوقها بالطرق المشروعة. وقال رئيس الزمالك : "ما بدر من قناة الأهلي وتصريح شريف عبدالمنعم (لاعب الأهلي السابق) بأنه يتمنى خسارة الزمالك في الكونفدرالية لا يليق". Advertisements وأضاف: "رسالتي لمكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، هل لا تصنع مثل هذه الأمور فتنة كروية؟ سنتقدم بشكوى ضده". وتابع: "سنتقدم أيضًا بشكوى ضد عدلي القيعي بعدما صرح أنه يجب عليّ حمل بكفن والاعتراف بالخطأ". وهدد رئيس الزمالك في ختام تصريحاته بعدم إذاعة مباراة القمة المقرر لها يوم 30 مارس الجاري قائلا: "لن أذيع مباراة الزمالك والأهلي إلا عندما أتلقى 85 مليون جنيه قيمة حقوق البث".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يشكو نجم الأهلى والقيعى للوطنية للإعلام... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.