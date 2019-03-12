شكرا لقرائتكم أخبار ليفربول يوم 12-3-2019 الإيطالى أورساتو حكم مواجهة بايرن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه فريق ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد صلاح نادي بايرن ميونخ غدًا الأربعاء بملعب "أليانز أرينا"، فى "إياب" ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا.

اخبار ليفربول يوم 12-3-2019 بايرن ميونخ يؤدي المران وسط الثلوج

وبدأ استعداد لاعبى بايرن ميونخ أمس، وأدوا المران أمس على الثلوج، استعدادا لليفربول فى إياب" ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا.

وكان قد أعلن نادى بايرن ميونخ الألمانى، عن تعيين الحكم الإيطالى دانيلى أورساتو لإدارة المباراة المرتقبة التى تنتظر العملاق البافارى أمام ليفربول.

إعلان الإيطالى دانيلى أورساتو حكم المباراة امام بايرن ميونخ

شملت اخبار ليفربول يوم 12-3-2019 إعلان نادى بايرن ميونخ الألمانى، أن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، قرر تعيين الحكم الإيطالى دانيلى أورساتو لإدارة المباراة المرتقبة التى تنتظر العملاق البافارى أمام ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد صلاح فى "إياب" ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا.

كانت مباراة الذهاب التى جمعت بين الفريقين بملعب "أنفيلد" معقل نادى ليفربول، انتهت بالتعادل السلبى.

ويكفى ليفربول التعادل الإيجابى أو الفوز بأى نتيجة للعبور إلى الدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا، بينما يكفى بايرن ميونخ الفوز بهدف دون مقابل لتخطى دور الـ16.

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دانيلى أورساتو أدار مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزى وباريس سان جيرمان الفرنسى، التى أقيمت بملعب "أولد ترافورد" فى ذهاب ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا، والتى انتهت بفوز باريس سان جيرمان بنتيجة 2 – 0.

اخبار ليفربول يوم 12-3-2019 عن تصريحات رودريجيز قبل لقاء ليفربول

تحدث جيمس رودريجيز، لاعب وسط بايرن ميونخ الألمانى، عن مباراة ليفربول الإنجليزى وقال فى تصريحات للموقع الرسمي لنادي بايرن ميونخ، "علينا أن نقدم مباراة مثالية على أرض الملعب من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تؤهلنا للدور ربع النهائي بمسابقة دوري ابطال اوروبا، ليفربول يمتلك مجموعة من اللاعبين أصحاب السرعة الفائقة، فهم يشعرون بالراحة عندما يحصلون على المساحات، ولهذا السبب يتعين علينا أن نلعب بشكل قوي، ونقدم مباراة جيدة".

وأضاف لاعب بايرن ميونخ، "علينا الحذر من نتيجة مباراة الذهاب، ليفربول يمتلك الأفضلية في تنفيذ الهجمات المرتدة السريعة، لكن أعتقد أن حظوظ البايرن في الوصول للدور ربع النهائي بمسابقة دوري ابطال اوروبا كبيرة".

وعن سجله الخالى من الهزائم فى المباريات الثلاث التى خاضها أمام ليفربول قال جيمس رودريجيز، "لدى دائماً الإيمان وأريد دائماً أن أفوز، أريد دائماً أن ألعب فى دورى الأبطال وهذا هو السبب فى أننى أتمنى أن نكون بخير وأن نمضى قدماً، هذا ما نريده جميعا".