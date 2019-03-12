رونار يعلن لائحة منتخب المغرب لمواجهتي مالاوي والأرجنتين

اسماء السيد - الرباط: أعلن هيرفي رونار مدرب منتخب المغرب لكرة القدم، الاثنين، اللائحة النهائية لــ"أسود الاطلس"، لمواجهتي منتخبي المالاوي والأرجنتين.

وتدخل المباراة الأولى، التي سيواجه من خلالها المنتخب المغربي نظيره المالاوي يوم الجمعة 22 مارس الجاري، في إطار الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا للأمم طوطال - مصر 2019، في حين أن اللقاء الودي الذي ستجريه النخبة المغربية أمام المنتخب الأرجنتيني يوم الثلاثاء 26 مارس بالملعب الكبير بمدينة طنجة يدخل في إطار استعدادات "أسود الأطلس" لنهائيات كأس إفريقيا.

وضمت لائحة المنتخب المغربي 33 لاعبا، بينهم 6 من البطولة الاحترافية المحلية، ومثلهما من باقي البطولات العربية، فضلا عن 20 من البطولات الأوروبية ولاعبا واحد من البطولة الصينية.

ورغم أن اللائحة شهدت دعوة كل من أنور التهامي لاعب بلد الوليد الإسباني وعبد الكريم باعدي لاعب حسنية أغادير وأسامة إدريسي لاعب إي زد ألكمار الهولندي لأول مرة، مع عودة أمين حارث لاعب شالك 04 الألماني وفؤاد شفيق لاعب ديجون الفرنسي وعبد الحميد يونس لاعب ريمس الفرنسي، فإن الملاحظ أن رونار لم يغير في كثيرا من قناعاته بخصوص ركائز المنتخب المغربي، خصوصا بعد الجدل الذي رافق انتقال عدد من العناصر الوطنية إلى الدوريات العربية، خاصة في الخليج ومصر.

وضمت اللائحة، في حراسة المرمى، منير الكجوي المحمدي (ملقا الإسباني) وياسين بونو (خيرونا الإسباني) ورضا التكناوتي (الوداد الرياضي). وفي الدفاع مروان داكوستا (الاتحاد السعودي) وغانم سايس (وولفر هامبتون الإنجليزي) والمهدي بنعطية (الدحيل القطري) وأشرف حكيمي (بروسيا دورتموند الألماني) ونصير مزراوي (أجاكس أمستردام الهولندي) وفؤاد شفيق (ديجون الفرنسي) وعبد الحميد يونس (ريمس الفرنسي) وعبد الكريم باعدي (حسنية أكادير) ووليد حجام (أنيام الفرنسي) وبدر بانون (الرجاء الرياضي). وفي خط الوسط كريم الأحمدي العروسي (الاتحاد السعودي) ويوسف آيت بناصر (سانت إيتيان الفرنسي) وامبارك بوصوفة (الشباب السعودي) ويونس بلهندة (غلطة سراي التركي) وفيصل فجر (كان الفرنسي) وأمين حارث (شالكه 04 الألماني) وعبد الإله الحافيظي (الرجاء الرياضي) وسفيان أمرابط (نادي بروج البلجيكي) وحكيم زياش (أجاكس أمستردام الهولندي) والمهدي بوربيعة (ساسولو الإيطالي). وفي خط الهجوم نور الدين أمرابط (النصر السعودي) وأيوب الكعبي (هيبي شينا فورتشن الصيني) وخالد بوطيب (الزمالك المصري) ورشيد العليوي (نيم الفرنسي) ويوسف النصيري (ليغانيس الإسباني) وسفيان بوفال (سلتا فيغو الإسباني) وأسامة الإدريسي (إي زد ألكمار الهولندي) وأنوار التهامي (ريال بلد الوليد الإسباني) وزكرياء حدراف (الرجاء الرياضي) واسماعيل الحداد (الوداد الرياضي).